«Большое вдохновение для всех нас в Польше». Хвалинска — об отношениях со Швёнтек

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалинска поделилась эмоциями после выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, а также рассказала о взаимоотношениях с титулованной соотечественницей Игой Швёнтек.

— Какие эмоции? У меня их так много. Честно сказать, тяжело описать. Думаю, я вообще не понимаю, что происходит. Всё ещё очень переполнена эмоциями. Но хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня… кто нас поддерживал. Вижу много польских флагов — я очень благодарна. Спасибо.

— Можешь больше рассказать о ваших с Игой Швёнтек отношениях? Бывает ли она для тебя источником вдохновения?

— Да, мы знакомы с ней с десяти лет. У нас определённо длинная общая история. Она — отличная чемпионка и большое вдохновение для всех нас в Польше. Конечно, здорово, что у нас такой игрок. Она точно является огромным источником вдохновения для всех нас, — сказала Хвалинска в интервью на корте.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Хвалинска обыграла Марию Саккари из Греции со счётом 1:6, 6:3, 6:2. Далее Майя сыграет с Диан Парри из Франции.