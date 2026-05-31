Якуб Меншик – Андрей Рублёв: чех удвоил преимущество по сетам в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 31 мая, в Париже, Франция, проходит матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2026 между 13-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Чехии Якубом Меншиком, занимающим 27-ю строчку в рейтинге АТР. Встреча стартовала в 20:30 мск. Второй сет дошёл до тай-брейка и завершился со счётом 7:6 (8:6) в пользу Меншика. Тем самым чешский спортсмен удвоил своё преимущество в матче — первую партию он закрыл со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию этой встречи.

Меншик ведёт 2-0 по личным встречам. Он дважды обыграл Рублёва в 2024 году на харде: в четвертьфинале Дохи со счётом 6:4, 7:6 (8:6), и во втором круге «Мастерса» в Шанхае — 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.