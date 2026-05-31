Теннис Новости

Сорана Кырстя впервые за 17 лет вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

18-я ракетка мира, 36-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» с рекордным разрывом между первыми двумя выходами в 1/4 финала одного и того же турнира «Большого шлема» в Открытую эру — 17 лет (2009–2026). Об этом сообщает OptaAce.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Ван Сиюй
148
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй

В 2009 году Кырстя впервые в карьере вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где уступила Саманте Стосур со счётом 1:6, 3:6.

В этом году в четвёртом круге соревнований Сорана обыграла китаянку Ван Сиюй со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Далее румынская спортсменка встретится с россиянкой Миррой Андреевой (восьмая в рейтинге).

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 6 июня. Действующая чемпионка соревнований — американка Кори Гауфф.

Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
