«Я всегда очень скромен». Ходар — после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар, вышедший в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча и поздравил фанатов парижского футбольного клуба «ПСЖ» с победой в минувшем финале Лиги чемпионов. Ходар в четвёртом круге обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2).

– Вы сыграли уже против огромной толпы, многие поддерживали вас. Вы до сих пор выглядите очень сосредоточенным на себе. Как это делаете? Может быть, становится сложно даже просто пройти мимо, ведь вас уже знают как Рафаэля Ходара.

– Думаю, остаюсь тем же самым человеком и всегда им буду. Я всегда очень скромен. Ценю каждого, кто поддерживал меня. Толпа была великолепной, как и атмосфера. Спасибо большое, играть тут было прекрасно. А ещё поздравляю болельщиков «ПСЖ» со вчерашней победой, — сказал Ходар в интервью на корте после матча.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл английский «Арсенал» со счётом 1:1 (4:3 пен.).