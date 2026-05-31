«Не знаю, как всё пойдёт, я не гадалка». Ига Швёнтек — о травяных турнирах

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после поражения на «Ролан Гаррос» рассказала о подготовке к травяной части сезона.

«Не знаю, я даже ещё не думала о траве, трудно сказать. В прошлом году всё было здорово, но мои предыдущие результаты тоже были неплохими … Ну, это зависит от того, как на это посмотреть. Наверное, собираюсь подойти к этому спокойно, попытаться быть терпеливой и скромной. Не знаю, как всё пойдёт, я не гадалка. Сначала хочу отдохнуть, а потом — потренироваться, пока ничего не планирую, вообще не думаю, что команда уже что‑то планирует. У меня есть некоторые обязательства, которые всегда выполняю после «Ролан Гаррос», а потом, вероятно, я поеду куда‑то вне Польши готовиться на траве, потому что в Польше трудно тренироваться на травяных кортах», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.