Главная Теннис Новости

«17 лет назад я была ребёнком». Кырстя — о втором в карьере четвертьфинале «Ролан Гаррос»

«17 лет назад я была ребёнком». Кырстя — о втором в карьере четвертьфинале «Ролан Гаррос»
18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя высказалась о том, что вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» впервые за 17 лет.

«17 лет назад я была ребёнком. Только пришла в тур и на самом деле не до конца понимала, что происходит. Просто играла и начинала свою карьеру.

Сейчас у меня за плечами огромный опыт. Я повзрослела как игрок и как человек. Чувствую себя совершенно иначе. Это совсем иная ситуация, но тоже очень красивая. Очень благодарна за всё, что происходит, очень счастлива видеть, как я эволюционировала за эти годы», — сказала Кырстя на пресс-конференции.

За выход в полуфинал соревнований Кырстя поспорит с россиянкой Миррой Андреевой, которая занимает восьмую строчку мирового рейтинга.

