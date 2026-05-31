Сафин – Рублёву в матче с Меншиком: ты играешь, чтобы не просрать. А надо, чтоб выиграть
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин обратился к своему подопечному российскому теннисисту Андрею Рублёву во время матча четвёртого круга на «Ролан Гаррос» — 2026. В эти минуты Рублёв играет с представителем Чехии Якубом Меншиком, занимающим 27-ю строчку в рейтинге АТР.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Якуб Меншик
Андрей Рублёв
«Надо его долбить и [тогда] забудешь, что он попадает. Ты играешь, чтобы не просрать. А надо играть, чтоб выиграть. Разницу чувствуешь?» – сказал Сафин.
В третьем сете Рублёв сократил разрыв в общем счёте, закрыв партию с результатом 6:4. Предыдущие два сета остались за Меншиком — 6:3, 7:6 (8:6). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
