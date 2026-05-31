Элина Свитолина ответила, улучшилась ли в чём-то её игра после возвращения из декрета

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина затруднилась дать однозначный ответ на вопрос, в чём улучшилась её игра после возвращения из декрета. В 2022 году Свитолина родила дочь Скай. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026 Свитолина обыграла швейцарку Белинду Бенчич (4:6, 6:4, 6:0), также ставшую матерью два года назад.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 0
         
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

– Это был матч двух матерей в День матери. В чём вы прибавили по игре с тех пор, как вернулись после декрета?
– Не уверена, что это корректный вопрос, потому что считаю Белинду невероятно крутым игроком, и её возвращение тоже вдохновляет. Тот факт, что она тоже быстро вернулась в топ-20 и сыграла в полуфинале Уимблдона в прошлом году… Да, она продолжает прекрасно играть на протяжении года. Поэтому ощущаю, что наши матчи всегда хороши и доходят до трёх сетов. [В этом году] мы сыграли ещё в Дубае. Сложно назвать что-то одно, но сегодня, к примеру, я была довольна боевым духом, смогла вернуться в матч, уступив в первом сете. Так что да, просто подталкиваю себя на поиск хорошей игры, — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.

