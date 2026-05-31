Александр Зверев рассказал, считает ли себя фаворитом «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» рассказал, считает ли он себя фаворитом турнира. В матче четвёртого круга Зверев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.

«Я дам тот же ответ, что и два дня назад. Сосредоточусь исключительно на предстоящих матчах. Это единственное, что могу контролировать. Сосредоточился на де Йонге, провёл хороший матч и победил. Теперь я сосредоточусь на Ходаре и постараюсь провести ещё один хороший матч. Сейчас это единственное, о чём думаю.

Чувствую себя хорошо. Предыдущий матч был сложным, но я в порядке. Пока моя игра в теннис на высоте, я чувствую себя комфортно на корте и уверен в себе, счастлива. И со спиной всё хорошо, да», — сказал Зверев на пресс-конференции.