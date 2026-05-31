Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев рассказал, считает ли себя фаворитом «Ролан Гаррос» — 2026

Александр Зверев рассказал, считает ли себя фаворитом «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» рассказал, считает ли он себя фаворитом турнира. В матче четвёртого круга Зверев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Йеспер де Йонг
106
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		4 1
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я дам тот же ответ, что и два дня назад. Сосредоточусь исключительно на предстоящих матчах. Это единственное, что могу контролировать. Сосредоточился на де Йонге, провёл хороший матч и победил. Теперь я сосредоточусь на Ходаре и постараюсь провести ещё один хороший матч. Сейчас это единственное, о чём думаю.

Чувствую себя хорошо. Предыдущий матч был сложным, но я в порядке. Пока моя игра в теннис на высоте, я чувствую себя комфортно на корте и уверен в себе, счастлива. И со спиной всё хорошо, да», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Зверев — 4-й за 36 лет игрок, шесть раз подряд выходивший в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android