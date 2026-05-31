Александр Зверев рассказал, считает ли себя фаворитом «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» рассказал, считает ли он себя фаворитом турнира. В матче четвёртого круга Зверев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|1
|
|6
|6
«Я дам тот же ответ, что и два дня назад. Сосредоточусь исключительно на предстоящих матчах. Это единственное, что могу контролировать. Сосредоточился на де Йонге, провёл хороший матч и победил. Теперь я сосредоточусь на Ходаре и постараюсь провести ещё один хороший матч. Сейчас это единственное, о чём думаю.
Чувствую себя хорошо. Предыдущий матч был сложным, но я в порядке. Пока моя игра в теннис на высоте, я чувствую себя комфортно на корте и уверен в себе, счастлива. И со спиной всё хорошо, да», — сказал Зверев на пресс-конференции.
- 1 июня 2026
-
00:09
- 31 мая 2026
-
23:59
-
23:46
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:28
-
23:10
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:31
-
22:21
-
22:11
-
21:55
-
21:46
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:13
-
20:51
-
20:33
-
20:22
-
20:11
-
20:02
-
19:51
-
19:31
-
19:22
-
19:11
-
18:59
-
18:23
-
18:15
-
17:58
-
17:50