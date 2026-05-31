«Очень хочется сыграть с ним». Зверев — о предстоящем матче с Ходаром на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем четвертьфинальном матче с испанцем Рафаэлем Ходаром на «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:00 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Не начался
Не начался
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Думаю, он играет невероятно. Он начал грунтовую серию вне первой сотни, а теперь близок к топ‑20. Рафаэль заслуживает огромного уважения. Мне очень хочется сыграть с ним впервые и надеюсь, получится отличный матч. Довольно внимательно следил за ним во время грунтовой серии.

Здесь, на «Ролан Гаррос», я не мог его много смотреть, потому что мы играли в один и те же дни, расписание не способствовало. Он способен невероятно ускорять мяч с обеих сторон, это очень примечательно. Очень агрессивный, очень молодой и обладает огромным талантом», — сказал Зверев на пресс-конференции.

