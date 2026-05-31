«Очень хочется сыграть с ним». Зверев — о предстоящем матче с Ходаром на «Ролан Гаррос»
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем четвертьфинальном матче с испанцем Рафаэлем Ходаром на «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:00 МСК
29
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Думаю, он играет невероятно. Он начал грунтовую серию вне первой сотни, а теперь близок к топ‑20. Рафаэль заслуживает огромного уважения. Мне очень хочется сыграть с ним впервые и надеюсь, получится отличный матч. Довольно внимательно следил за ним во время грунтовой серии.
Здесь, на «Ролан Гаррос», я не мог его много смотреть, потому что мы играли в один и те же дни, расписание не способствовало. Он способен невероятно ускорять мяч с обеих сторон, это очень примечательно. Очень агрессивный, очень молодой и обладает огромным талантом», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Комментарии
- 1 июня 2026
-
00:09
- 31 мая 2026
-
23:59
-
23:46
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:28
-
23:10
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:31
-
22:21
-
22:11
-
21:55
-
21:46
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:13
-
20:51
-
20:33
-
20:22
-
20:11
-
20:02
-
19:51
-
19:31
-
19:22
-
19:11
-
18:59
-
18:23
-
18:15
-
17:58
-
17:50