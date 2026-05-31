На «Ролан Гаррос» – 2026 проходит 30-й пятисетовый матч за турнир

Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжается «Ролан Гаррос» — 2026. В рамках игрового дня проходят матчи 1/8 финала. За выход в четвертьфинал сражаются 27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик и представитель России Андрей Рублёв, занимающий в мировом рейтинге 13-е место. Встреча дошла до решающего, пятого сета, и стала 30-м пятисетовым матчем на этом турнире. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию этой встречи.

Также сегодня матч из максимального количества партий уже провели испанцы Рафаэль Ходар и Пабло Карреньо-Буста. Встреча завершилась победой Ходара (4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2).

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.