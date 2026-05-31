Мирра Андреева опубликовала пост на французском после выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала у себя на странице в соцсети пост с благодарностью болельщикам на французском языке после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2026. Андреева в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман. Россиянка одержала победу со счётом 6:3, 6:2.

Фото: PressFocus/Sipa USA/ТАСС.

«Спасибо за вашу поддержку. До вторника!» – подписала фото с корта Андреева, добавив эмодзи в виде круассана.

В четвертьфинальном поединке Андреева сразится с румынкой Сораной Кырстей (18-я ракетка мира). Женский «Ролан Гаррос» завершится в субботу, 6 июня.