Мирра Андреева опубликовала пост на французском после выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Поделиться
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала у себя на странице в соцсети пост с благодарностью болельщикам на французском языке после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2026. Андреева в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман. Россиянка одержала победу со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 18:35 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
170
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Фото: PressFocus/Sipa USA/ТАСС.
«Спасибо за вашу поддержку. До вторника!» – подписала фото с корта Андреева, добавив эмодзи в виде круассана.
В четвертьфинальном поединке Андреева сразится с румынкой Сораной Кырстей (18-я ракетка мира). Женский «Ролан Гаррос» завершится в субботу, 6 июня.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2026
-
00:09
- 31 мая 2026
-
23:59
-
23:46
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:28
-
23:10
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:31
-
22:21
-
22:11
-
21:55
-
21:46
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:13
-
20:51
-
20:33
-
20:22
-
20:11
-
20:02
-
19:51
-
19:31
-
19:22
-
19:11
-
18:59
-
18:23
-
18:15
-
17:58
-
17:50