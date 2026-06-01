Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — об игре в жару: единственный раз, когда я действительно страдал, был на ОИ-2020

Зверев — об игре в жару: единственный раз, когда я действительно страдал, был на ОИ-2020
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, влияет ли жара на его игру на Открытом чемпионате Франции — 2026. Он вышел в четвертьфинал, где сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром.

«Мне трудно отвечать, потому что я люблю жару. Мне всегда было комфортно играть в таких условиях. Единственный раз, когда я действительно страдал, был в Токио на Олимпийских играх. Там была совсем другая жара, мы все умирали на корте.

В целом были жёсткие матчи и очень тяжёлые условия, но думаю, эти встречи были бы ужасно трудными в любом месте из‑за их продолжительности и интенсивности розыгрышей», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Очень хочется сыграть с ним». Зверев — о предстоящем матче с Ходаром на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android