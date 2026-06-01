Зверев — об игре в жару: единственный раз, когда я действительно страдал, был на ОИ-2020

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, влияет ли жара на его игру на Открытом чемпионате Франции — 2026. Он вышел в четвертьфинал, где сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром.

«Мне трудно отвечать, потому что я люблю жару. Мне всегда было комфортно играть в таких условиях. Единственный раз, когда я действительно страдал, был в Токио на Олимпийских играх. Там была совсем другая жара, мы все умирали на корте.

В целом были жёсткие матчи и очень тяжёлые условия, но думаю, эти встречи были бы ужасно трудными в любом месте из‑за их продолжительности и интенсивности розыгрышей», — сказал Зверев на пресс-конференции.