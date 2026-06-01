Якуб Меншик — Андрей Рублёв, результат матча 31 мая 2026, счёт 3:2, 1/8 финала; Ролан Гаррос 2026

Андрей Рублёв не смог выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026, проиграв Якубу Меншику
13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 проиграл чеху Якубу Меншику, занимающему в мировом рейтинге 27-е место, и не смог выйти в четвертьфинал. Встреча продолжалась 3 час 48 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 8 4 2 6
3 		6 6 6 6 3
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

По ходу матча Меншик сделал 13 эйсов, допустил девять двойных ошибок и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 18 заработанных. Рублёв подал навылет восемь раз, сделал четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных.

Соперник Меншика по четвертьфиналу определится в поединке между Каспером Руудом и Жоао Фонсекой.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
