Андрей Рублёв не смог выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026, проиграв Якубу Меншику

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 проиграл чеху Якубу Меншику, занимающему в мировом рейтинге 27-е место, и не смог выйти в четвертьфинал. Встреча продолжалась 3 час 48 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

По ходу матча Меншик сделал 13 эйсов, допустил девять двойных ошибок и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 18 заработанных. Рублёв подал навылет восемь раз, сделал четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных.

Соперник Меншика по четвертьфиналу определится в поединке между Каспером Руудом и Жоао Фонсекой.