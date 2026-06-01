Меншик — второй чех после Лендла, кто вышел в 1/4 финала на ТБШ до 21 года
27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал вторым игроком из Чехии, достигшим четвертьфинала в мужском одиночном разряде на турнире «Большого шлема» до 21 года, после Ивана Лендла. 20-летний Меншик в четвёртом круге «Ролан Гаррос» обыграл россиянина Андрей Рублёва (13-й в рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Якуб Меншик
13
Андрей Рублёв
Далее Якуб сыграет с победителем встречи Каспер Рууд (Норвегия) — Жоао Фонсека (Бразилия).
Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия на турнире из-за травмы.
