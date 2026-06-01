Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Костюк прокомментировала слова, что считала себя аутсайдером перед матчем со Швёнтек

Костюк прокомментировала слова, что считала себя аутсайдером перед матчем со Швёнтек
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк после выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над Игой Швёнтек (7:5, 6:1) прокомментировала сказанные ранее ей же слова, что она ощущает себя аутсайдером в предстоящем матче с полькой.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:10 МСК
— Знаю, что перед матчем с Игой после вашей последней победы вы говорили о том, что чувствовали себя явным аутсайдером в [предстоящей] игре с ней. Насколько это было важно для вас сегодня в психологическом плане, и боитесь ли вы, что сейчас станет сложнее сохранять эту позицию, учитывая вашу хорошую игру и то, кого вы обыгрываете?
— Не планирую сохранять эту позицию, чувствую, что наш матч был отличным поединком, но в конце концов, всё ещё считаю себя аутсайдером в этой встрече. В теннисе всё меняется, но я стала намного стабильнее. Сейчас моя стабильность лучшая за всю карьеру, и мне ещё предстоит долгий путь, чтобы войти в топ-10 или топ-5. Не знаю. Всё ещё далека от этих девушек в рейтинге.

Технически я всё ещё аутсайдер. Посмотрим. Возможно, многое изменится после этого турнира, а может и нет — меня больше не будут считать аутсайдером, но я не против быть и в том, и в другом положении. Принимаю это как есть, — сказала Костюк на послематчевой пресс-конференции.

