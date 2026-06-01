Зверев — о своей игре на «Ролан Гаррос»: я очень хорошо справлялся с непростыми ситуациями

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026 оценил свою игру на турнире. За выход в полуфинал он сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром, занимающим 29-ю строчку мирового рейтинга.

«Я здесь и чувствую уверенность в своей игре. Думаю, очень хорошо справлялся с непростыми ситуациями в первую неделю. В предыдущем матче я проиграл сет и хорошо отреагировал. Сегодня начал с брейка и тоже отреагировал хорошо. Чувствую, что хорошо управляю ситуациями и сделаю всё возможное, чтобы продолжать в том же духе», — сказал Зверев на пресс-конференции.