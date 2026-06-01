Разница в возрасте Андреевой и Кырсти в матче «РГ»-2026 — 2-я в истории 1/4 финалов ТБШ

Разница в возрасте между восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и румынкой Сораной Кырстей, занимающей в мировом рейтинге 18-е место, станет второй в истории четвертьфиналов женских турниров «Большого шлема». Спортсменки проведут свой поединок на «Ролан Гаррос» – 2026 во вторник, 2 июня. Кырстя старше Андреевой на 17 лет и 22 дня.

Лидерство по данному показателю принадлежит участницам матча между Мартиной Навратиловой и Дженнифер Каприате на Уимблдоне в 1991 году (19 лет 162 дня).

Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 6 июня. В прошлом году американка Кори Гауфф обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко.