«Надо жить дальше. Всё решили два мяча». Рублёв — о поражении от Меншика на «РГ»

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Он уступил чеху Якубу Меншику со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

— Надо жить дальше, прожить поражение это. Нечего сказать. Обидные первые два сета. В первой партии были шансы в стартовых геймах, владел преимуществом и не реализовал. Во втором сете отыгрался, и на тай-брейке были шансы. Потом вернулся, отыгрался, но в пятом сете он тоже хотел выиграть, поэтому собрался. Не сложилось. Тоже всё решили два мяча по сути.

— Казалось, что ты много играл ему под лево, хотя оттуда он бьёт лучше, чем справа.

— Да, слева у него удар лучше, но справа он у него агрессивнее, всё равно под него забегает. Атаковал я под право, но если надо было отыгрываться — лучше под лево. Может, и надо было больше под правую руку играть, но сейчас уже чего? — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.