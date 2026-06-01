Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надо жить дальше. Всё решили два мяча». Рублёв — о поражении от Меншика на «РГ»

«Надо жить дальше. Всё решили два мяча». Рублёв — о поражении от Меншика на «РГ»
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Он уступил чеху Якубу Меншику со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 8 4 2 6
3 		6 6 6 6 3
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Надо жить дальше, прожить поражение это. Нечего сказать. Обидные первые два сета. В первой партии были шансы в стартовых геймах, владел преимуществом и не реализовал. Во втором сете отыгрался, и на тай-брейке были шансы. Потом вернулся, отыгрался, но в пятом сете он тоже хотел выиграть, поэтому собрался. Не сложилось. Тоже всё решили два мяча по сути.

— Казалось, что ты много играл ему под лево, хотя оттуда он бьёт лучше, чем справа.
— Да, слева у него удар лучше, но справа он у него агрессивнее, всё равно под него забегает. Атаковал я под право, но если надо было отыгрываться — лучше под лево. Может, и надо было больше под правую руку играть, но сейчас уже чего? — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Рублёв спасся с 0:2 по сетам, но не вышел в 1/4 финала «РГ». В мужской сетке наших уже нет
Рублёв спасся с 0:2 по сетам, но не вышел в 1/4 финала «РГ». В мужской сетке наших уже нет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android