Фото: эмоции Меншика после победы над Рублёвым на «Ролан Гаррос» — 2026

Чешский теннисист, 27-я ракетка мира Якуб Меншик эмоционально отреагировал на победу над россиянином 13-й ракеткой мира Андреем Рублёвым в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026. Рублёв проиграл в пятисетовом матче со счётом Встреча продолжалась 3 час 48 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

31 мая 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 8 4 2 6
3 		6 6 6 6 3
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что Меншик стал вторым игроком из Чехии, достигшим четвертьфинала в мужском одиночном разряде на турнире «Большого шлема» до 21 года, после Ивана Лендла.

Соперник Меншика по четвертьфиналу определится в поединке между Каспером Руудом и Жоао Фонсекой.
Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня.

