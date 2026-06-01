Фото: эмоции Меншика после победы над Рублёвым на «Ролан Гаррос» — 2026

Чешский теннисист, 27-я ракетка мира Якуб Меншик эмоционально отреагировал на победу над россиянином 13-й ракеткой мира Андреем Рублёвым в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026. Рублёв проиграл в пятисетовом матче со счётом Встреча продолжалась 3 час 48 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

Ранее сообщалось, что Меншик стал вторым игроком из Чехии, достигшим четвертьфинала в мужском одиночном разряде на турнире «Большого шлема» до 21 года, после Ивана Лендла.

Соперник Меншика по четвертьфиналу определится в поединке между Каспером Руудом и Жоао Фонсекой.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня.