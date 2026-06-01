Андрей Рублёв оценил своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2026

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём выступлении на «Ролан Гаррос» — 2026. Россиянин дошёл до четвёртого круга, где уступил чеху Якубу Меншику со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

«Ролан Гаррос» оцениваю позитивно, есть прогресс. Конечно, обидно, потому что был отличный шанс дальше пройти, попробовать побороться. Будем пробовать дальше долбить эту стену», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На Открытом чемпионата Франции минувшего сезона Рублёв также дошёл до четвёртого круга, где уступил в трёх сетах будущему финалисту соревнования итальянцу Яннику Синнеру (1:6, 3:6, 4:6).