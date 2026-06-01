Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд — Жоао Фонсека, результат матча 30 мая 2026, счёт 1:3, 4-й круг; Ролан Гаррос 2026

Каспер Рууд проиграл Жоао Фонсеке в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В четвёртом круге он уступил бразильцу 30-й ракетке мира Жоао Фонсеке со счётом 5:7, 6:7 (8:10), 7:5, 2:6.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 21:35 МСК
Каспер Рууд
16
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 8 7 2
7 		7 10 5 6
             
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

По ходу матча Рууд сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Фонсека подал навылет два раза, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 13

В следующем круге Фонсека встретится с чехом Якубом Меншиком, который обыграл россиянина Андрея Рублёва

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Рублёв отдал пятисетовик в 4-м круге «Ролан Гаррос» — 2026! А Мирра победила. LIVE!
Live
Рублёв отдал пятисетовик в 4-м круге «Ролан Гаррос» — 2026! А Мирра победила. LIVE!
Календарь «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android