Каспер Рууд проиграл Жоао Фонсеке в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В четвёртом круге он уступил бразильцу 30-й ракетке мира Жоао Фонсеке со счётом 5:7, 6:7 (8:10), 7:5, 2:6.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 21:35 МСК
16
Каспер Рууд
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 8
|7
|2
|
|7 10
|5
|6
30
Жоао Фонсека
По ходу матча Рууд сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Фонсека подал навылет два раза, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 13
В следующем круге Фонсека встретится с чехом Якубом Меншиком, который обыграл россиянина Андрея Рублёва
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас.
