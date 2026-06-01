Каспер Рууд проиграл Жоао Фонсеке в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026

16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В четвёртом круге он уступил бразильцу 30-й ракетке мира Жоао Фонсеке со счётом 5:7, 6:7 (8:10), 7:5, 2:6.

По ходу матча Рууд сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Фонсека подал навылет два раза, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 13

В следующем круге Фонсека встретится с чехом Якубом Меншиком, который обыграл россиянина Андрея Рублёва

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас.