Меншик прокомментировал победу над Рублёвым в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Чешский теннисист Якуб Меншик высказался о победе над россиянином Андреем Рублёвым в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 8 4 2 6
3 		6 6 6 6 3
             
Андрей Рублёв
13
Россия
«Это был отличный матч, настоящие американские горки. Каждый сет и каждый момент матча имели свою историю. Я вел в счете по сетам, затем он сравнял счет, и в итоге все решилось в пятом сете».
«Думаю, в этом матче всё сводилось к тому, чтобы контролировать ход игры. В первых двух сетах я диктовал ход матча и чувствовал себя довольно комфортно. Однако условия были совсем другими, чем в предыдущие дни. Корт был медленнее, мячи тяжелее, и адаптировать свой стиль игры к этим обстоятельствам было непросто», — приводит слова Меншика Punto de Break.

В четвертьфинале турнира Меншик сыграет с бразильцем Жоао Фонсекой.

Рублёв спасся с 0:2 по сетам, но не вышел в 1/4 финала «РГ». В мужской сетке наших уже нет
