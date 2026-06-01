Меншик прокомментировал победу над Рублёвым в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Чешский теннисист Якуб Меншик высказался о победе над россиянином Андреем Рублёвым в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026.

«Это был отличный матч, настоящие американские горки. Каждый сет и каждый момент матча имели свою историю. Я вел в счете по сетам, затем он сравнял счет, и в итоге все решилось в пятом сете».

«Думаю, в этом матче всё сводилось к тому, чтобы контролировать ход игры. В первых двух сетах я диктовал ход матча и чувствовал себя довольно комфортно. Однако условия были совсем другими, чем в предыдущие дни. Корт был медленнее, мячи тяжелее, и адаптировать свой стиль игры к этим обстоятельствам было непросто», — приводит слова Меншика Punto de Break.

В четвертьфинале турнира Меншик сыграет с бразильцем Жоао Фонсекой.