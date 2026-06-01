«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 31 мая

В ночь с воскресенья на понедельник, 31 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Четвёртый круг. Результаты на 31 мая — 1 июня:

Рафаэль Ходар (Испания, 29) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 89) — 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2;

Йеспер де Йонг (Нидерланды, 106) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:7, 4:6, 1:6;

Якуб Меншик (Чехия, 27) — Андрей Рублёв (Россия, 13) — 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3;

Каспер Рууд (Норвегия, 16) — Жоао Фонсека (Бразилия, 30) — 5:7, 6:7, 7:5, 2:6.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в текущем турнире.