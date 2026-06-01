Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ролан Гаррос — 2026, мужчины: результаты матчей на 31 мая: как вылетел, сенсации, как сыграли россияне, Рублёв, Зверев, Меншик

«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 31 мая
Комментарии

В ночь с воскресенья на понедельник, 31 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Четвёртый круг. Результаты на 31 мая — 1 июня:

Рафаэль Ходар (Испания, 29) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 89) — 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2;
Йеспер де Йонг (Нидерланды, 106) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:7, 4:6, 1:6;
Якуб Меншик (Чехия, 27) — Андрей Рублёв (Россия, 13) — 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3;
Каспер Рууд (Норвегия, 16) — Жоао Фонсека (Бразилия, 30) — 5:7, 6:7, 7:5, 2:6.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в текущем турнире.

Сетка мужского одиночного «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь мужского одиночного «Ролан Гаррос» – 2026
Материалы по теме
Каспер Рууд проиграл Жоао Фонсеке в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android