Меншик высказался о Рублёве после победы над россиянином на «Ролан Гаррос» — 2026
Чешский теннисист Якуб Меншик высказался о россиянине Андрее Рублёве после победы в очном матче в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 20:30 МСК
27
Якуб Меншик
Окончен
3 : 2
Андрей Рублёв
«Андрей — выдающийся игрок и настоящий боец. Он прекрасно это доказал, когда уступал два сета и сумел вернуться в матч, показывая невероятный теннис. Он сделал очень много виннеров, и импульс явно перешёл на его сторону. Были моменты, когда, несмотря на то что я был впереди, у меня было ощущение, что матч ускользает из моих рук. Поэтому я очень доволен, что сумел вернуть инициативу в пятом сете и завершить встречу так, как сделал это», — приводит слова Меншика Punto de Break.
В четвертьфинале турнира Меншик сыграет с бразильцем Жоао Фонсекой.
