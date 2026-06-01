Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не думаю, что такое случалось раньше». Свитолина – о предстоящем матче с Костюк на «РГ»

«Не думаю, что такое случалось раньше». Свитолина – о предстоящем матче с Костюк на «РГ»
Комментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о предстоящем матче с соотечественницей Мартой Костюк на «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:00 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Это захватывающе. Она играет действительно хорошо. Думаю, это будет особенным событием и для Украины, потому что в полуфинале будет украинка. Честно говоря, я думаю, это что-то невероятное. Не думаю, что такое когда-либо случалось раньше, так что это потрясающе», — приводит слова Свитолиной Puntodebreak.

Напомним, в 1/8 финала турнира Свитолина обыграла швейцарку Белинду Бенчич. Костюк, в свою очередь, в матче четвёртого круга одержала победу над представительницей Польши Игой Швёнтек.

Материалы по теме
Калинская рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Шнайдер. LIVE!
Live
Калинская рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android