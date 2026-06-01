«Не думаю, что такое случалось раньше». Свитолина – о предстоящем матче с Костюк на «РГ»
Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о предстоящем матче с соотечественницей Мартой Костюк на «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:00 МСК
Элина Свитолина
Марта Костюк
«Это захватывающе. Она играет действительно хорошо. Думаю, это будет особенным событием и для Украины, потому что в полуфинале будет украинка. Честно говоря, я думаю, это что-то невероятное. Не думаю, что такое когда-либо случалось раньше, так что это потрясающе», — приводит слова Свитолиной Puntodebreak.
Напомним, в 1/8 финала турнира Свитолина обыграла швейцарку Белинду Бенчич. Костюк, в свою очередь, в матче четвёртого круга одержала победу над представительницей Польши Игой Швёнтек.
