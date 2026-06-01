Анастасия Потапова — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «РГ»

Сегодня, 1 июня, в Париже, Франция, состоится матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2026 между россиянкой Анной Калинской (24-я ракетка мира) и представляющей Австрию Анастасией Потаповой, занимающей 30-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

Ранее теннисистки встречались между собой дважды — в 2019 и 2022 годах. Оба матча выиграла Калинская.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.