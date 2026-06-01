«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 1 июня

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч девятого игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. 4-й круг. Расписание на 1 июня (время московское):

12:00. Анастасия Потапова (Австрия, 28) — Анна Калинская (Россия, 22);

13:30. Мэдисон Киз (США, 19) — Диана Шнайдер (Россия, 25);

14:00. Майя Хвалинска (Польша, Q) — Диан Парри (Франция);

21:15. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Наоми Осака (Япония, 16).