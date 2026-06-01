Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 1 июня

«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 1 июня
Комментарии

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч девятого игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. 4-й круг. Расписание на 1 июня (время московское):

12:00. Анастасия Потапова (Австрия, 28) — Анна Калинская (Россия, 22);

13:30. Мэдисон Киз (США, 19) — Диана Шнайдер (Россия, 25);

14:00. Майя Хвалинска (Польша, Q) — Диан Парри (Франция);

21:15. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Наоми Осака (Япония, 16).

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Материалы по теме
Калинская рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Шнайдер. LIVE!
Live
Калинская рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android