«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей 1 июня
Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. мужчины. 4-й круг. Расписание на 1 июня (время — московское):
- 12:00. Флавио Коболли (Италия, 14) — Закари Свайда (США);
- 15:00. Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) — Маттео Берреттини (Италия);
- 16:30. Феликс Оже‑Альяссим (Канада, 6) — Алехандро Табило (Чили);
- 17:00. Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Маттео Арнальди (Италия).
Последним победителем «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыграв итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
