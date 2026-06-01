«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей 1 июня

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. мужчины. 4-й круг. Расписание на 1 июня (время — московское):

12:00. Флавио Коболли (Италия, 14) — Закари Свайда (США);

15:00. Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) — Маттео Берреттини (Италия);

16:30. Феликс Оже‑Альяссим (Канада, 6) — Алехандро Табило (Чили);

17:00. Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Маттео Арнальди (Италия).

Последним победителем «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыграв итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).