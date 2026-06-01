Калинская — Потапова: во сколько начало, где смотреть матч 4-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 1 июня, в Париже (Франция) состоится матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 между 24-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и представительницей Австрии Анастасией Потаповой, занимающей 30-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 12:00 мск.

В России не предусмотрен официальный показ Открытого чемпионата Франции – 2026. Следить за ходом матча Анна Калинская – Анастасия Потапова можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Калинская ведёт 2-0 по личным встречам. Она выиграла у Потаповой на Кубке Кремля — 2019, в первом круге — 6:0, 3:6, 6:4, а затем в квалификации «тысячника» в Цинциннати в 2022 году (7:5, 6:1).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.