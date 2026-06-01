Диана Шнайдер — Мэдисон Киз: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 1 июня, в Париже (Франция) состоится матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 между 23-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и представительницей США Мэдисон Киз, занимающей 19-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 13:30 мск.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Киз. Она побеждала Шнайдер на харде Майами-2024 (6:2, 6:4), на траве Лондона-2025 (2:6, 6:3, 6:4) и на харде Брисбена-2026 — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.