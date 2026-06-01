Арина Соболенко — Наоми Осака: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 1 июня, в Париже (Франция) состоится матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Японии Наоми Осакой, занимающей 170-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча начнётся не ранее 21:15 мск.

Соболенко ведёт 2-1 по личным встречам в официальных матчах. Осака победила её в 1/8 финала US Open — 2018 со счётом 6:3, 2:6, 6:4. В декабре прошлого года два выставочных матча подряд провели белоруска и японка (оба остались за Соболенко), а в нынешнем сезоне Арина была сильнее в четвёртом круге Индиан-Уэллса (6:2, 6:4) и Мадрида (6:7 (1:7), 6:3, 6:2).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.