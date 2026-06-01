Ходар — о Звереве: он один из лучших на текущий момент

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2026 с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

— Против Саши, какие будут ключевые моменты для этого матча? Ты думаешь, он фаворит?

— Это потрясающий игрок, безусловно; он один из лучших на текущий момент в туре. Поэтому я приложу максимум усилий и постараюсь хорошо восстановиться, потому что я уже сыграл много матчей. Завтрашний день отдыха, думаю, пойдёт на пользу — поможет подойти к матчу в хорошей форме. Когда играешь против одного из лучших игроков мира, нужно использовать эту возможность, извлечь максимум уроков и выкладываться на полную в каждый момент — как я это и делал, — приводит слова Ходара We love tennis.