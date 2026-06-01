«Для меня это всё непривычно». Жоао Фонсека — о выходе в 1/4 финала на ТБШ

Комментарии

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека поделился ощущениями после выхода в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» – 2026. Ранее Фонсека обыграл норвежца Каспера Рууда (7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2).

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 21:35 МСК
Каспер Рууд
16
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 8 7 2
7 		7 10 5 6
             
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

– Интересно узнать, как ты себя чувствуешь. Это твой первый столь глубокий проход на турнире «Большого шлема». Как ты справляешься физически и психологически на этом этапе?
– Чувствую себя хорошо. Просто стараюсь наслаждаться моментом. Для меня всё это непривычно. Захожу в раздевалку и остаюсь там одним из последних игроков (улыбается). Это безумие.

Всё по-другому. Конечно, это мой первый такой опыт, но я просто живу этим моментом.

Физически всё в порядке. В выходные дни между матчами я хорошо восстанавливаюсь. Конечно, после матчей чувствуется усталость, но я хорошо сплю, правильно питаюсь, отдыхаю и поддерживаю водный баланс. Во вторник всё будет отлично, – сказал Фонсека на пресс-конференции в Париже.

