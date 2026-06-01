Виландер — о шансах Зверева на титул «Ролан Гаррос»: Саше осталось выиграть три матча

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер объяснил, что немецкий теннисист Александр Зверев близок к титулу «Ролан Гаррос» — 2026. В матче четвёртого круга Зверев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.
«Саше осталось выиграть три матча, и каждый из них нужно воспринимать как финал. Не думая о будущем — только о том, как выиграть этот матч. Играя агрессивно, так, как он умеет, когда расслаблен. Если проиграет — что ж, ничего не поделаешь. Нужно хотеть победить, а не просто бояться проиграть. В этом году он не потратил слишком много энергии, чтобы выйти в четвертьфинал, и это связано с его стилем игры. Когда играешь чуть быстрее, бьёшь справа чуть сильнее и чаще используешь укороченные удары, соперник теряется. Потому что ты постоянно меняешь тактику», — приводит слова Виландера We love tennis.
В четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 Александр Зверев встретится с испанцем Рафаэлем Ходаром.
