Виландер — о шансах Зверева на титул «Ролан Гаррос»: Саше осталось выиграть три матча

Виландер — о шансах Зверева на титул «Ролан Гаррос»: Саше осталось выиграть три матча
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер объяснил, что немецкий теннисист Александр Зверев близок к титулу «Ролан Гаррос» — 2026. В матче четвёртого круга Зверев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Йеспер де Йонг
106
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		4 1
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Саше осталось выиграть три матча, и каждый из них нужно воспринимать как финал. Не думая о будущем — только о том, как выиграть этот матч. Играя агрессивно, так, как он умеет, когда расслаблен. Если проиграет — что ж, ничего не поделаешь. Нужно хотеть победить, а не просто бояться проиграть. В этом году он не потратил слишком много энергии, чтобы выйти в четвертьфинал, и это связано с его стилем игры. Когда играешь чуть быстрее, бьёшь справа чуть сильнее и чаще используешь укороченные удары, соперник теряется. Потому что ты постоянно меняешь тактику», — приводит слова Виландера We love tennis.

В четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 Александр Зверев встретится с испанцем Рафаэлем Ходаром.

