Фонсека — о своей форме на «РГ»: очень много работали над физической подготовкой

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как изменилась его игровая и физическая форма на «Ролан Гаррос» – 2026 по сравнению со стартом сезона.

«Думаю, всё дело в огромном объёме работы.

Предсезонка в декабре была очень тяжёлой. Австралия может служить хорошим примером, потому что тогда у меня совсем не было игрового ритма. Я не тренировался 13 дней, потом провёл всего две тренировки и сразу попытался играть. Возможно, это было не лучшее решение, но это тоже опыт и урок.

Что изменилось? Мы очень много работали над физической подготовкой и вообще много трудились. Думаю, сильно изменилась и моя психология: теперь я концентрируюсь на каждом розыгрыше, а не на конечном результате матча.

Да, многое изменилось. Это самая длинная серия турниров для меня в этом году. С момента Монте-Карло я не был дома. Но вся эта работа дала результат. Ментально я очень прибавил. Наверное, именно этим можно объяснить произошедшие изменения», – сказал Фонсека на пресс-конференции Открытого чемпионата Франции – 2026.