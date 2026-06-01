Фонсека сравнил матчи с Джоковичем и Руудом на «Ролан Гаррос» — 2026

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека сравнил матчи с сербом Новаком Джоковичем и норвежцем Каспером Руудом на Открытом чемпионате Франции – 2026. Ранее Фонсека вышел в 1/4 финала, обыграв Рууда (7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2).

«Матчи против Каспера и Джоковича были совершенно разными.

Матч с Джоковичем был более психологически сложным. Вначале было тяжело. Условия были другими, было намного жарче. И ещё я играл против человека, которого очень уважаю.

Не то чтобы я не уважал Каспера. Просто сегодня [31 мая] я чувствовал себя гораздо увереннее и действовал агрессивнее: чаще шёл на удары и старался как можно раньше захватывать инициативу в розыгрышах.

Вначале всё сводилось к тому, кто окажется агрессивнее и кто будет лучше проводить важные очки. Мне удалось оказать на него большое давление, и особенно хорошо я сыграл ключевые розыгрыши.

Матчи были разными, но сегодня я провёл более стабильную игру на протяжении всей встречи», – сказал Фонсека на пресс-конференции Открытого чемпионата Франции – 2026.