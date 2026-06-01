«Крайне разочаровывающий результат». Хенмэн — об игре Швёнтек в матче с Костюк на «РГ»

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн высказался об игре польской теннисистки Иги Швёнтек в матче с украинкой Мартой Костюк в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу украинки.

«Невынужденные ошибки не приносят побед. На любом уровне тенниса всё сводится к тому, чтобы свести количество ошибок к минимуму.

Да, безусловно, нужно уметь сильно бить по мячу и играть близко к линиям. Но Швёнтек допустила около 40 невынужденных ошибок при примерно 13 ударах навылет. Это колоссальная разница.

Если в каждом гейме ты фактически начинаешь со счёта 0-30 не в свою пользу, то оказываешься в очень тяжёлом положении. При этом по ходу матча не было видно попытки изменить тактику и сказать себе: «Хорошо, я останусь в розыгрыше, буду играть с запасом, придавать мячу больше вращения и заставлю соперницу самой искать удары навылет».

После первого сета ситуация очень быстро вышла из-под контроля. Поражение со счётом 5:7, 1:6 — крайне разочаровывающий результат для теннисистки, которая добилась здесь стольких успехов», – сказал Хенмэн в эфире TNT Sports.