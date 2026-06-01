Евгений Кафельников назвал главного претендента на победу на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал главного фаворита Открытого чемпионата Франции – 2026 в мужском одиночном разряде.

«Тот факт, что во второй неделе «Ролан Гаррос» из десятки рейтинга всего два человека, не говорит ни о чём. Лишь о том, что турнир интересный и непредсказуемый. Наверное, Зверев является основным фаворитом на победу на «Ролан Гаррос». Однако это не означает, что ожидаемое сбудется», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.