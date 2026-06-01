Калинская — Потапова: Анна выиграла первый сет матча четвёртого круга «РГ» — 2026

В эти минуты в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции — 2026 встречаются 24-я ракетка мира 27-летняя российская теннисистка Анна Калинская и 30-й номер рейтинга 25-летняя представительница Австрии Анастасия Потапова. Анна выиграла первый сет — 6:4. На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 45 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что Калинская ведёт по личным встречам со счётом 2-0.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.