Евгений Кафельников прокомментировал вылет Андрея Рублёва в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026. Рублёв уступил чеху Якубу Меншику со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

«Все играют на тот уровень, который у них есть на данном этапе. Вы хотите сказать, что наши теннисисты претендуют на победу на турнире «Большого шлема»? Нет, не претендуют. Все ждали лучших результатов, но ожидаемое не всегда сбывается. Масса разных факторов, которые не зависят ни от меня, ни от вас, а только от них. У Рублёва был шанс — он им не воспользовался. Мы же не можем выходить за него и махать ракеткой. К сожалению, соперник хотел чуть больше», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.