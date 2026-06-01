Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Кафельников прокомментировал вылет Андрея Рублёва в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Евгений Кафельников прокомментировал вылет Андрея Рублёва в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026. Рублёв уступил чеху Якубу Меншику со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 8 4 2 6
3 		6 6 6 6 3
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Все играют на тот уровень, который у них есть на данном этапе. Вы хотите сказать, что наши теннисисты претендуют на победу на турнире «Большого шлема»? Нет, не претендуют. Все ждали лучших результатов, но ожидаемое не всегда сбывается. Масса разных факторов, которые не зависят ни от меня, ни от вас, а только от них. У Рублёва был шанс — он им не воспользовался. Мы же не можем выходить за него и махать ракеткой. К сожалению, соперник хотел чуть больше», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Калинская в сете от 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Шнайдер. LIVE!
Live
Калинская в сете от 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android