Евгений Кафельников объяснил выход Мирры Андреевой в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников объяснил выход россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – 2026.

«Я не ожидал, что Мирра дойдёт до этой стадии. Последние полтора месяца у Андреевой нет турбулентности в результатах. Я могу это связывать лишь с тем, что сейчас у неё есть хороший и качественный спарринг-партнёр, которого, надеюсь, она слушает. Мне кажется, всё это стечение обстоятельств даёт нам такие приятные эмоции», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За право выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026 Андреева поспорит с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

