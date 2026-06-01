«Думаю, ты выиграешь много ТБШ». Каролина Возняцки обратилась к Мирре Андреевой

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки обратилась к российской теннисистке Мирре Андреевой во время записи совместного интервью на одном из телевизионных каналов.

Возняцки. Честно говоря, я играла и тренировалась с Миррой довольно давно, а затем мы вместе разминались в Цинциннати. И должна сказать, что больше всего меня впечатляет то, насколько сильно ты стремишься постоянно становиться лучше.

Да, всегда есть вещи, которые можно улучшить. И когда мы молоды, и когда становимся старше, всегда остаются аспекты, над которыми можно работать.

Когда мы играли на траве, я обращала внимание на твой форхенд. Иногда там было много вращения, но не всегда хватало продвижения через удар. То же самое касалось подачи.

Когда мы тренировались в Цинциннати, это была просто разминка. Но с тех пор я вижу, насколько мощнее стала твоя подача. Вторая подача тоже стала гораздо сильнее. Ты научилась хорошо выполнять кик-подачу. Что касается форхенда, ты больше не боишься полностью вкладываться в удар. При этом ты и так прекрасно двигаешься по корту, а твой бэкхенд всегда был на высоком уровне.

Я думаю, что ты выиграешь много турниров «Большого шлема». И я говорю это как человек со стороны.

Андреева. Мне нравится это слышать (улыбается).

Возняцки. Но я действительно так считаю. И я уже говорила это людям, которые спрашивали меня о тебе. У тебя огромный потенциал. Ты уже находишься на очень высоком уровне, но при этом способна стать ещё намного лучше. Причём не только потому, что сама хочешь развиваться и постоянно прогрессируешь, но и потому, что вокруг тебя отличная команда, – сказала Возняцки в студии TNT Sports.