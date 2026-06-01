Евгений Кафельников оценил перспективы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил перспективы российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции – 2026. Ранее россиянка вышла в 1/4 финала, где сыграет с румынкой Сораной Кырстей.

«Мирра завтра сыграет с Кырстей. Андреева обязана проходить. Дальше у неё будет очень непростой матч либо со Свитолиной, либо с Костюк. Сложно прогнозировать, если учесть, как на неё настраиваются соперники такого рода. Будет очень непросто», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.