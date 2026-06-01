«Она всегда выкладывается на максимум». Андреева — о предстоящем матче с Кырстей на «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 с румынкой Сораной Кырстей.
«С Сораной мы много раз тренировались в этом сезоне, и последний раз я играла против неё в Линце — это был очень тяжёлый матч. Я выиграла в трёх сетах, но не знаю… Пока что она играет потрясающе. Она замечательный человек и просто невероятный соперник. Всегда выкладывается на корте на максимум, и я очень хорошо её знаю, потому что мы тренировались почти на каждом турнире, где участвовали.
Это будет очень интересный матч, очень зрелищный. Она всегда очень сложный соперник, и сейчас она играет, пожалуй, в лучший теннис в своей жизни и проводит невероятный сезон.
И да, мне кажется, это будет отличный матч, очень рада возможности сыграть против неё», – сказала Андреева в студии TNT Sports.
