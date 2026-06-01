Анна Калинская на тай-брейке вырвала победу у Потаповой в 4-м круге «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв в матче четвёртого круга представительницу Австрии Анастасию Потапову (30-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 [10:7].
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 12:15 МСК
30
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 7
|
|2
|7 10
24
Анна Калинская
А. Калинская
Теннисистки провели на корте 2 часа 50 минут. За время матча Калинская не выполнила подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 8 из 12 брейк-пойнтов. Анастасия Потапова сделала в игре один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 из 14 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Калинская сыграет с победительницей встречи между полькой Майей Хвалинской и француженкой Диан Парри.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2026
-
15:32
-
15:28
-
15:20
-
15:06
-
14:27
-
14:04
-
13:55
-
13:47
-
13:30
-
13:22
-
13:05
-
13:02
-
12:50
-
11:47
-
11:04
-
10:51
-
10:46
-
10:32
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
04:39
-
02:58
-
02:37
-
01:59
-
01:32
-
01:12
-
01:11
-
00:57
-
00:55