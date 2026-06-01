«На ТБШ всё именно так и работает». Меншик — о серии сложных матчей на «РГ»-2026

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик рассказал, как перенёс серию напряжённых поединков на Открытом чемпионате Франции – 2026. Ранее Меншик провёл три сложных матча подряд – с аргентинцем Мариано Навоне, австралийцем Алексом де Минором и россиянином Андреем Рублёвым.

– Три тяжелейших матча за пять дней — Навоне, де Минор и сегодня. Как бы ты описал этот физический и эмоциональный опыт в Париже?

– Да, как вы сказали, за пять дней получилось три серьёзные битвы с очень сильными соперниками.

Это турнир «Большого шлема», и именно так здесь всё работает. Когда доходишь до поздних стадий, уже не имеет значения, кто находится по другую сторону сетки. Каждый хочет показать свой лучший теннис, и я тоже.

Конечно, в условиях последних дней было очень тяжело. Но ещё важнее психологический аспект. Как я уже говорил, всё зависит от того, кто владеет инициативой.

Неважно, ведёшь ты 2:0 по сетам или проигрываешь 0:2. Можно уступать с брейком и при этом выигрывать два сета. Но инициатива способна перейти в любой момент, и тогда матч снова становится абсолютно открытым, – сказал Меншик на пресс-конференции Открытого чемпионата Франции – 2026.