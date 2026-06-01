Флавио Коболли вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Захари Свайду
Поделиться
14-я ракетка мира Флавио Коболли вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв американца Захари Свайду (85-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 12:10 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6 3
|7 7
|
|3
|7 7
|6 5
85
Захари Свайда
З. Свайда
Теннисисты провели на корте 3 часа 21 минуту. За время матча Коболли выполнил восемь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 5 из 8 брейк-пойнтов. Захари Свайда сделал в игре семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 17.
За право выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026 Флавио Коболли поспорит с победителем встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Алехандро Табило (Чили).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2026
-
16:15
-
16:11
-
15:52
-
15:40
-
15:32
-
15:28
-
15:20
-
15:06
-
14:27
-
14:04
-
13:55
-
13:47
-
13:30
-
13:22
-
13:05
-
13:02
-
12:50
-
11:47
-
11:04
-
10:51
-
10:46
-
10:32
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
04:39
-
02:58
-
02:37
-
01:59
-
01:32