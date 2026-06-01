Флавио Коболли вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Захари Свайду

14-я ракетка мира Флавио Коболли вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв американца Захари Свайду (85-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 3 часа 21 минуту. За время матча Коболли выполнил восемь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 5 из 8 брейк-пойнтов. Захари Свайда сделал в игре семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 17.

За право выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» – 2026 Флавио Коболли поспорит с победителем встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Алехандро Табило (Чили).