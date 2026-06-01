Анна Калинская во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на ТБШ
Поделиться
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская во второй раз в карьере вышла в 1/4 финала на турнире «Большого шлема». Ранее россиянка обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 со счётом 6:4, 2:6, 7:6 [10:7].
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 12:15 МСК
30
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 7
|
|2
|7 10
24
Анна Калинская
А. Калинская
Впервые Анна Калинская вышла в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» в розыгрыше Открытого чемпионата Австралии – 2024.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между полькой Майей Хвалинской и француженкой Диан Парри.
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2026
-
15:32
-
15:28
-
15:20
-
15:06
-
14:27
-
14:04
-
13:55
-
13:47
-
13:30
-
13:22
-
13:05
-
13:02
-
12:50
-
11:47
-
11:04
-
10:51
-
10:46
-
10:32
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
04:39
-
02:58
-
02:37
-
01:59
-
01:32
-
01:12
-
01:11
-
00:57
-
00:55