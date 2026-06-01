Анна Калинская во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на ТБШ

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская во второй раз в карьере вышла в 1/4 финала на турнире «Большого шлема». Ранее россиянка обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 со счётом 6:4, 2:6, 7:6 [10:7].

Впервые Анна Калинская вышла в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» в розыгрыше Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между полькой Майей Хвалинской и француженкой Диан Парри.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.