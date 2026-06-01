Калинская впервые в карьере вышла в 1/4 финала на «Ролан Гаррос»

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции. В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 Калинская обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову со счётом 6:4, 2:6, 7:6 [10:7].

До розыгрыша «Ролан Гаррос» – 2026 лучшим результатом Калинской был второй круг соревнований, в который она выходила в сезоне-2024.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между полькой Майей Хвалинской и француженкой Диан Парри.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.